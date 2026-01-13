Kým sa v Belehrade konajú vodnopólové majstrovstvá Európy a 15. januára budú dohrané zápasy základnej skupinovej fázy, v ten istý deň sa na severe Európy, konkrétne v Dánsku, Švédsku a v Nórsku, začne hádzanársky šampionát Starého kontinentu 2026.
Tento turnaj bude 17. ročníkom majstrovstiev Európy v hádzanej, ktoré Európska hádzanárska federácia (EHF) organizuje každé dva roky, tentoraz v termíne od 15. januára do 1. februára.
Ako EHF, tak aj IHF (Medzinárodná hádzanárska federácia) organizujú turnaje v mužskej konkurencii pravidelne už na začiatku roka, takže aj tentoraz je zachovaný tradičný termín. Po roku 2020 pôjde o druhý prípad v histórii, keď sa podujatie uskutoční v troch krajinách súčasne. Finále sa odohrá v dánskom meste Herning.
Zároveň sa po štvrtýkrát v histórii predstaví 24 tímov, ktoré si účasť vybojovali v kvalifikácii. Tá prebiehala od januára 2023 do mája 2025 a rozhodla o obsadení posledných 12 voľných miestach. Tri hostiteľské krajiny mali účasť zabezpečenú automaticky, rovnako ako obhajca titulu Francúzsko.
Turnaj bude zároveň slúžiť ako kvalifikácia na Majstrovstvá sveta v hádzanej mužov 2027 v Nemecku, ako aj na kontinentálny turnaj v roku 2028.
Ako sme už spomenuli, obhajcom titulu je Francúzsko, ktoré pred dvomi rokmi vo finále v Kolíne nad Rýnom zdolalo Dánsko 33 : 31 po predĺžení. K téme najúspešnejších tímov na šampionáte sa ešte vrátime.
V kvalifikácii bolo úspešné aj Srbsko, ktoré finišovalo na druhom mieste v kvalifikačnej skupine, keď skončilo za Španielskom, s ktorým sa v posledných rokoch, zhodou okolností, stretáva pomerne často.
A ešte väčšou kuriozitou je fakt, že žreb skupín záverečného turnaja opäť spojil Srbsko a Španielsko do skupiny A.
A do tretice – práve tieto dve reprezentácie otvoria skupinu A vzájomným zápasom už 15. januára od 18.00.
Okrem uvedených tímov sa v skupine A nachádzajú aj selekcie Rakúska a Nemecka. Je zrejmé, že ide o mimoriadne silnú skupinu, zvlášť ak do úvahy berieme fakt, že do ďalšieho kola postúpia len dva najlepšie tímy.
Na základe výsledkov z predchádzajúcich rokov je jasné, že sú Nemecko a Španielsko favoritmi, Rakúsko je stále lepšie, zatiaľ čo naša selekcia sa už prakticky štvrťstoročie nedokázala vrátiť na veľkú scénu vo veľkom štýle. Posledná hádzanárska medaila mužskej reprezentácie Srbska pochádza z roku 2012, práve z majstrovstiev Európy, ktorý sa konali na domácej pôde. Predtým Srbsko malo poslednú medailu z roku 2001 na majstrovstvách sveta a seniorská reprezentácia po roku 2012 už nikdy nebola k medaile ani blízko.
Preto konštatujeme, že by prípadný postup Srbska zo základnej skupiny v takejto konkurencii bol veľkým úspechom.
Zaujímavé sú aj ďalšie skupiny:
skupina B – Dánsko, Portugalsko, Severné Macedónsko, Rumunsko; skupina C – Francúzsko, Nórsko, Česko, Ukrajina; skupina D – Slovinsko, Faerské ostrovy, Čierna Hora, Švajčiarsko; skupina E – Švédsko, Chorvátsko, Holandsko, Gruzínsko; skupina F – Maďarsko, Island, Poľsko, Taliansko.
Na základe zoznamu účastníkov a skupín sa zdá, že je práve naša najsilnejšia. Z každej skupiny postúpia do druhého kola dva tímy, ktoré vytvoria dve nové skupiny (zlúčia sa skupina A, B a C, resp. D, E a F).
Keď sa vrátime ku kvalifikácii, treba spomenúť, že do boja o 20 miesteniek na záverečný turnaj sa zapojilo celkovo 36 tímov. Po prvom kvalifikačnom kole postúpilo zvyšných 32 reprezentácií do druhého kola, kde boli rozdelené do ôsmich skupín po štyroch.
Z 24 účastníkov sa 22 predstavilo už aj na predchádzajúcom šampionáte. Taliansko si vybojovalo iba druhú účasť v histórii (prvá bola v roku 1998), kým Ukrajina sa vracia na scénu po tom, čo vynechala rok 2024.
Z tímov, ktoré nepostúpili, bude Bosna a Hercegovina chýbať prvýkrát od roku 2018 a postup si nevybojovalo ani Grécko, debutant z roku 2024.
Najnižšie postaveným tímom v rebríčku EHF, ktorému sa podarilo postúpiť, je Ukrajina (30. miesto). Naopak, najvyššie postaveným tímom, ktorý kvalifikáciou neprešiel, je spomenuté Grécko (22. miesto).
Medzi najúspešnejšie krajiny v histórii majstrovstiev Európy patrí Švédsko s piatimi titulmi, nasleduje Francúzsko so štyrmi, zatiaľ čo Nemecko, Španielsko a Dánsko vyhrali dvakrát a Rusko raz. Chorvátsko v boji o medaily bolo až deväťkrát – trikrát prehralo vo finále a trikrát získalo bronz.