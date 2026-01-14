V týchto dňoch sa Staropazovčania stretávajú s nepekným obrazom vandalizmu v mestskom parku. Na verejných priestranstvách boli zaznamenané značné škody na komunálnom vybavení.
Zničených bolo osem stĺpových smetných košov, rozbitá je lavička v parku, ako aj kôš pred Strediskom pre kultúru Stará Pazova. Tieto poškodenia vytvárajú nevzhľadný obraz a vyžadujú si dodatočné náklady na údržbu.
VKP Čistoća Stará Pazova, ktorý má na starosti údržbu týchto plôch, osadí nové koše a opraví poškodenú lavičku, no z tohto podniku zaslali aj apel občanom, aby chránili verejný majetok.
Páchatelia nateraz nie sú známi. Podnik vyzýva verejnosť, aby akúkoľvek formu vandalizmu ihneď nahlásili kompetentným orgánom. Zničené vybavenie narušilo vzhľad mestského parku a znížilo bezpečnosť a pohodlie návštevníkov. Ako uvádzajú z podniku Čistoća, park je spoločným priestorom určeným na oddych a rekreáciu, preto je jeho zachovanie zodpovednosťou všetkých.