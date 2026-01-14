V Dispenzári všeobecnej medicíny v Kysáči sme sa o aktuálnej epidemiologickej situácii rozprávali s doktorkou Marijou Kováčovou, špecialistkou všeobecnej medicíny, ktorá zdôraznila, že sa v tomto období vyskytuje vírus chrípky, ako aj iné vírusové respiračné ochorenia, ktoré sa prejavujú nádchou, kašľom, zvýšenou teplotou, bolesťami hrdla, svalov a celkovou únavou.
Zároveň vyzdvihla zodpovedný prístup občanov Kysáča, ktorí dbajú o svoje zdravie a vo veľkom počte sa dávajú očkovať.
Očkovanie proti chrípke je určené pre osoby od 18 rokov. Dispenzár v Kysáči ma dostatok vakcín a záujemcovia sa môžu zaočkovať každý pracovný deň.