Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar dnes zdôraznil, že na rozdiel od obdobia pred rokom 2012 sa dnes v Srbsku vďaka štátnym príspevkom lieči na zriedkavé ochorenia viac ako 930 detí.
Spresnil, že prostredníctvom tohto fondu bolo doteraz na liečbu a rehabilitáciu do zahraničia vyslaných 1 322 pacientov, pričom náklady presiahli tri miliardy dinárov. Okrem toho bol od roku 2012 na Ministerstve zdravotníctva vyčlenený osobitný rozpočet na zriedkavé ochorenia, ktorý sa z roka na rok zvyšuje, vďaka čomu čoraz viac detí získava možnosť doživotnej liečby mimoriadne drahými terapiami.
Lončar uviedol, že kým v roku 2012 sa na zriedkavé ochorenia vynaložilo niečo vyše 64 miliónov dinárov, zatiaľ čo v roku 2025 to bolo 10,2 miliardy dinárov.