Oficiálne sa už 114. ročník prvého Grand Slam tenisového turnaja Australian Open v Melbourne začne 18. januára zápasmi prvého kola v rámci konkurencii tenistiek a tenistov.
Samozrejme, že akcie súvisiace s podujatím v Austrálii už naplno prebiehajú, predovšetkým kvalifikačné kolá, v ktorých hrajú hráči na nižších miestach a bojujú o postup na záverečný turnaj.
Z našich hráčov v mužskej dvojhre v kvalifikácii na AO účinkoval Dušan Lajović, ktorý úspešne prekonal prvé dve prekážky. V prvom kole porazil Argentínčana Facunda Díaza Acostu výsledkom 2 : 1 na sety a následne si poradil aj s Američanom Murphym Cassonem. V poslednom kvalifikačnom kole mu rivalom bol Talian Francesco Maestrelli, ktorý nakoniec triumfoval výsledkom 2 : 1 na sety a dostal sa do hlavného žrebu, zatiaľ čo Lajović opúšťa podujatie.
Okrem tých z kvalifikácie sa na turnaj dostanú aj jednotlivci s tzv. wildcard, čiže špeciálnou pozvánkou. Najznámejšie meno, ktoré si takto zaslúžilo účasť, je švajčiarsky veterán Stan Wawrinka.
Keď ide o hlavný žreb, naším najvyššie nasadeným tenistom je v každom prípade Novak Đoković, ktorý je štvrtým nasadením hráčom turnaja. Lepšie umiestnenie od Noleho, inak rekordéra Australian Open s desiatimi titulmi v Melbourne, majú na základe ATP poradovníka Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a Alexander Zverev. Nole predsa na vydaní AO 2026 obhajuje „len“ 800 bodov, ktoré inkasoval vlaňajším postupom do semifinále. To znamená, že na zachovanie rovnakého počtu bodov musí aj tentoraz dostať sa medzi štyroch najlepších. Postup do finále a eventuálny triumf mu prinesú ešte viac bodov do rebríčka.
V prípade, že bude eliminovaný skôr, bude mať manko, a tak mu zároveň hrozí aj pokles na poradovníku, ale o tom bude určite uvažovať potom, ako v Austrálii zohrá zápas(-y), ktoré sú pred ním.
Okrem Novaka z našich tenistov sú v konkurencii aj Miomir Kecmanović, Hamad Međedović a László Györe.
V dámskej konkurencii je situácia tiež zaujímavá a rovnako ako aj tenisti aj tenistky dohrávajú kvalifikáciu.
Teodora Kostovićová vypadla v druhom kole po prehre so Marinou Stakušićovou z Kanady výsledkom 0 : 2 na sety a po tom, ako v prvom kvalifikačnom kole premohla Terezu Mrdežovú z Chorvátska. Neuspela ani Lola Radivojevićová, ktorá v kvalifikácii bola 27. nasadenou. Tiež vypadla v druhom kole, keďže nemala na Storm Hunterovú z Austrálie.
Znamená to, že v dámskej dvojhre bude Srbsko reprezentovať len Olga Danilovićová, ktorá vo svojej kariére najčastejšie hráva premenlivo a nebyť takých výkyvov v jej hre, bola by na oveľa vyššej pozícii WTA poradovníka, ako vlastne je (pred začiatkom Australian Open je Olga na 68. mieste). Skôr sme počítali aj s Aleksandrou Krunićovou, ktorá je však v súčasnosti na 465. mieste WTA rebríčka a ďaleko od AO.
Z minuloročného ročníka prvého Grand Slam turnaja sezóny sú obhajcami titulu Jannik Sinner, ktorý vo finále porazil Alexandra Zvereva. Nemec v semifinále eliminoval Novaka Đokovića, ale v tom stretnutí sa Nole pre zranenie musel vzdať pri výsledku 1 : 0 na sety pre Zvereva.
Kým si my vychutnávame príjemné zimné januárové dni, na horúcom austrálskom slnku sa začína jeden z najdôležitejších športových turnajov prvom kvartáli nového roka.
Novak Đoković, ktorý v máji oslávi 39. narodeniny, tentoraz nepatrí medzi favoritov, ale možno mu to v danom momente aj vyhovuje. Zároveň mal nadostač času zotaviť sa po minuloročnej sezóne. Konkurencia je však silná, mladší hráči stále lepší, a preto určite budeme s veľkým záujmom sledovať jeho vydania v pochode na 11. šampiónsky titul v Melbourne.