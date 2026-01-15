Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová po stretnutí s ministrom zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péterom Szijjártóm uviedla, že cieľom je, aby rokovania medzi ruskou stranou a MOL-om boli ukončené do konca týždňa a aby bola podpísaná záväzná dohoda.
„Hovorili sme o rokovaniach, ktoré prebiehajú medzi ruskými vlastníkmi NIS-u a maďarskou spoločnosťou MOL, ako aj s niektorými ďalšími možnými partnermi. Cieľom je, aby sa tieto rokovania ukončili do konca tohto týždňa, aby bola podpísaná záväzná dohoda o prevode vlastníctva, teda o vystúpení ruských akcionárov a o odkúpení ich akcií novými vlastníkmi,“ povedala ministerka.
Ako dodala, následne bude zaslaná žiadosť americkej administratíve o predĺženie licencie.
Maďarský minister Péter Szijjártó po stretnutí zdôraznil, že uplynulý čas potvrdil, že bez Maďarska nie je energetická bezpečnosť v Srbsku možná a naopak, a poďakoval Srbsku, že bolo dôveryhodným partnerom.
„V nasledujúcich dňoch možno očakávať prvý významný krok v rokovaniach medzi súčasným väčšinovým vlastníkom Gazpromnjeftom a MOL-om. Maďarská vláda podporuje zámer MOL-u odkúpiť akcie v NIS-e, pretože by to predstavovalo obrovský pokrok z hľadiska bezpečnosti zásobovania strednej Európy jedným z dôležitých energetických zdrojov,“ povedal Szijjártó.
Uviedol, že naftová spoločnosť MOL má záujem získať väčšinové vlastníctvo v spoločnosti NIS.
„MOL chce získať väčšinový podiel. Špecifikácia všetkých ďalších údajov, samozrejme, závisí od MOL-u, ale určite hovoríme o väčšinovom vlastníctve,“ dodal Szijjártó.