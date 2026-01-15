Minister pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg Demo Beriša sa včera stretol s poverencom pre ochranu rovnosti Milanom Antonijevićom. Na stretnutí hovorili o ochrane ľudských a menšinových práv, boji proti diskriminácii a posilňovaní rodovej rovnosti v našej krajine.
Beriša uviedol, že ministerstvo, ktorému šéfuje, bude aj naďalej pracovať na budovaní otvorenej a inkluzívnej spoločnosti, založenej na rovnakých príležitostiach pre všetkých občanov Srbska. Otvoreným dialógom a spoločným pôsobením, ako zdôraznil, môžeme efektívnejšie reagovať na výzvy, ktorým čelia zraniteľné spoločenské skupiny.
Hovorili aj o akčných plánoch na realizáciu práv národnostných menšín pre obdobie 2026 – 2029, ako aj o implementácii Stratégie pre sociálne začlenenie Rómov a Rómiek v Srbsku pre obdobie 2022 – 2030.