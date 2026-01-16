Tradičný Matičný bál v Kovačici, známejší ako Pavlovsko-hromničná zábava, sa v tomto roku uskutoční v sobotu 31. januára o 19. hodine v reštaurácii Červené víno v Kovačici.
MOMS Kovačica pozýva všetkých milovníkov slovenskej ľudovej hudby a tradícií, aby sa prišli zabaviť. Cena vstupenky, v ktorej je zahnutá večera, aperitív a dezert, je 1 800 dinárov.
Vstupenky je možné zabezpečiť si u pokladníčky MOMS Kovačica Anny Bobošovej na telefónnom čísle 061 11 39 822.
Na zábave nebude chýbať ani bohatá tombola, príležitostný program a, samozrejme, zábava pri slovenskej ľudovej hudbe.