Pri príležitosti 170. výročia úmrtia Ľudovíta Štúra dňa 12. januára 2026 Matica slovenská vyzvala matičiarov a priaznivcov MS, aby sa zapojili do spoločnej spomienky na Ľudovíta Štúra, ktorý patrí medzi najväčšie osobnosti našich dejín – osobnosti, ktoré spájajú minulosť s prítomnosťou, jazyk s identitou a pamäť s budúcnosťou slovenského národa.
Výzva zahŕňala odfotenie pri pamätníku, soche či pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra alebo štúrovcov vo svojom okolí a medzi desiatkami fotografií z celého Slovenska a zo zahraničia sa vyskytla aj fotka kolektívu Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči pri Štúrovej buste na nádvorí školy.
Zdroj: Matica slovenská