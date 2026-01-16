Za nami je prvá, teda základná skupinová fáza vodnopólových majstrovstiev Európy 2026, ktoré sa konajú v Belehrade. Odohrané sú všetky zápasy v štyroch skupinách a eliminované sú tímy, ktoré finišovali na poslednom mieste.
Presnejšie povedané, tieto tímy sú vyradené z boja o medaily, lebo pokračujú v zápasoch o umiestnenie od 13. do 16. miesta, čo je pre náš kontext a pozornosť menej dôležité.
Pre nás je podstatné, že Srbsko postúpilo do druhého kola, v ktorom sú znovu vytvorené skupiny (čo je novinkou na majstrovstvách Európy), a to z prvého miesta a takmer s maximálnym počtom bodov.
Ako zhodnotiť hru našej reprezentácie?
Na základe výkonov proti outsiderom, aspoň v prípade reprezentácie s takým renomé, aké má Srbsko, nemôžeme byť spokojní. Ani fakt, že naši hráči boli na úvod nervóznejší, ani to, že v poslednom kole proti Izraelu potrebovali rutinovaný triumf, nemôžu slúžiť ako alibi.
Proti Holandsku sme mali obrovské šťastie, že VAR, respektíve videoanalýza, neuznala gól súpera v posledných momentoch duelu pri výsledku 13 : 13.
Spomeňme si, že Holanďania gól strelili, ujali sa vedenia 14 : 13, začali oslavovať, ale po analýze bolo rozhodnuté, že hrací čas už uplynul. V strieľaní penált lepšie bolo Srbsko a vyhralo úhrnným výsledkom 18 : 16.
Preto Španielsko, aktuálny majster sveta a Európy, bol v zápase proti našim v druhom kole veľkým favoritom.
Proste je ťažko pochopiť, ako naši hráči vstúpili do toho zápasu a ako po veľmi bledom výkone proti Holandsku dokázali diktovať hru, mať serióznejší náskok, no v posledných sekundách sa opäť zachraňovať. Naši totiž najprv vyrovnali a niekoľko sekúnd pred koncom strelili ešte jeden gól, ktorý im priniesol triumf 12 : 11.
V poslednom kole proti Izraelu to vyzeralo ťažšie, než naznačuje konečný výsledok. Srbsko síce triumfovalo 19 : 9, ale rivali dlho mali celkom aktívny výsledok.
Srbsko tak postupuje z prvého miesta, má v druhom kole 5 bodov, keďže za triumf po penaltovom rozstrele sa získajú dva, a nie tri body.
Druhú fázu naši otvoria duelom s Francúzskom v piatok, potom nasledovať bude stretnutie s Maďarskom v nedeľu, kým súperom v utorok bude Čierna Hora.
Do semifinále postúpia dva tímy, rovnako ako zo skupiny F, v ktorej zatiaľ majú maximálny výkon Taliansko a Grécko, zatiaľ čo po tri body získali Chorvátsko a Rumunsko.
Prvú fázu turnaja poznačila aj červená karta Dušana Mandića v zápase proti Španielsku za úder lakťom. Našťastie sa však nestal tragédom zápasu. Zverenci Uroša Stevanovića museli hrať až štyri minúty v oslabení, no dokázali všetko prekonať. Na radosť všetkých, a najmä samotného Mandića, zvíťazili, ako sme spomenuli 12 : 11, čím si Srbsko otvorilo cestu do semifinále majstrovstiev Európy.
Mandić dostal dvojzápasový trest, takže nenastúpil proti Izraelu a pravdepodobne nebude hrať ani proti Francúzsku. V najdôležitejších dueloch už bude k dispozícii.
Keď to všetko zhrnieme, naša reprezentácia hrala veľmi premenlivo. V dueloch, v ktorých sa očakávala absolútna dominancia, naši hráči neboli na úrovni, zvlášť proti Holandsku, proti ktorému len horko-ťažko bol dosiahnutý triumf. V druhom kole nás čakajú veľmi seriózne tímy a nemáme žiadny luxus, už proti Francúzsku je potrebné dosiahnuť výhru, ktorá by zabezpečila pokojnejší záver a oveľa viac sebadôvery v rozhodujúcich stretnutiach s Maďarskom a Čiernou Horou.
V semifinále kontinentálneho šampionátu Srbsko už dlho chýba a medzi štyrmi najlepšími sme neboli od podujatia v roku 2018 a turnaja v Barcelone. Práve odvtedy sa zároveň datuje aj posledný zisk zlatej medaily.