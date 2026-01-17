Výročné stretnutie Svetového ekonomického fóra v Davose sa začne v pondelok 19. januára a potrvá do piatku 23. januára. Fóra sa zúčastní aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, ktorý povedal, že na fóre budú najdôležitejšie stretnutia s tými, s ktorými musíme riešiť otvorené otázky – od spoločnosti NIS až po ďalšie energetické témy a, samozrejme, všetky veľké politické otázky.
Podľa jeho slov predstavuje fórum v Davose pre Srbsko a ďalšie krajiny jedinečnú príležitosť na výmenu názorov, budovanie dialógu a riešenie kľúčových politických a energetických otázok bez potreby dlhých medzinárodných ciest.
Dodal, že na tohtoročnom fóre sa zúčastnia aj početní africkí lídri, čínsky podpredseda vlády, ako aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, čo podľa jeho slov umožňuje priamy dialóg s kľúčovými svetovými aktérmi.