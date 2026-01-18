1486 – Henrich VII. (Tudor z dynastie Lancasterovcov) sa oženil s Alžbetou (Yorkovci), čím založili dynastiu Tudorovcov.
1535 – španielsky conquistador Francisco Pizarro v roku 1535 založil mesto Lima, ktoré sa stalo najvýznamnejším politickým a kultúrnym centrom Južnej Ameriky.
1778 – britský moreplavec James Cook objavil ostrovy, ktoré pomenoval Sandwichove ostrovy (dnešný Havaj).
1788 – do austrálskeho zálivu Botany Bay, v ktorom leží dnešné mesto Sydney, prišli prví anglickí osadníci a založili trestaneckú kolóniu.
1892 – narodil sa komik nemej filmovej grotesky Oliver Hardy.
1909 – narodil sa srbský spisovateľ Oskar Davičo, ktorý medzi dvoma svetovými vojnami patril do skupiny surrealistických spisovateľov s výrazne ľavicovou orientáciou. Počas nemeckej okupácie v 2. svetovej vojne bol internovaný v Taliansku, odkiaľ v roku 1943 ušiel a pridal sa k partizánom.
1919 – vo francúzskom Versailles sa začala Parížska mierová konferencia. Bola to vyvrcholenie úsilia krajín Dohody po víťazstve nad Centrálnymi mocnosťami v prvej svetovej vojne.
1988 – nariadením vlády SR zriadili Národný park Slovenský raj a Malá Fatra.
2005 – výrobca lietadiel Airbus predstavil model A 380, vtedy najväčšie dopravné lietadlo na svete.