Už dávno nezohrala naša mužská hádzanárska reprezentácia taký kvalitný zápas, aký v sobotu predviedla proti Nemecku v druhom kole základnej skupiny A na majstrovstvách Európy, ktoré sa konajú v Dánsku, Nórsku a vo Švédsku.
Srbsko proti favorizovanému Nemecku, olympijskému vicemajstrovi, triumfovalo výsledkom 30 : 27 a tým výrazne napravilo dojem z prvého kola, v ktorom prehralo so Španielskom 27 : 29, aj keď aj v tom stretnutí naši mohli dosiahnuť lepší výsledok, nebyť viacerých chýb a neorganizovaných útokov.
Tak či onak, víťazstvo proti Nemecku bolo nečakané a pred posledným kolom základnej fázy turnaja našu selekciu posunulo na druhé miesto tabuľky s reálnou šancou na postup do ďalšej fázy.
Keď sa vrátime k sobotnému stretnutiu, treba povedať, že úvodné minúty, približne do polovice prvého polčasu, boli viac-menej vyrovnané a rovnako bolo aj s výsledkom. Potom nasledovalo obdobie hry, v ktorom naši neboli koncentrovaní, robili technické chyby, čo Nemecko využilo a po niekoľkých rýchlych protiútokoch dosiahlo citeľnejší náskok. Od tohto momentu Nemci duel kontrolovali a stále mali troj- až štvorgólový náskok. Na polčas odchádzali za stavu 17 : 13.
Na základe skúsenosti z predošlých turnajov sme očakávali ďalší pokles v hre našej reprezentácie, ale k tomu nedošlo. Srbsko začalo hrať stále organizovanejšie, svedomitejšie a zastavovalo akcie súpera, čo za dôsledok malo postupné vyrovnanie výsledku. Naši sa vrátili na 20 : 20 a potom sa aj ujali vedenia 23 : 21. V tom momente ešte súpera celkom nezlomili. Nemci odpovedali tvrdšou hrou a opäť sa dostali do vedenia – najprv 24 : 23, potom aj 25 : 24.
Boli to ich posledné náskoky na zápase, neskoršie sa naši ujali vedenia a kuriozitou je, že v momente, keď Nemci vyrovnali výsledok, ich tréner požiadal o oddychový čas. Náhradná VAR analýza ukázala, že o timeout požiadal skôr, než lopta skončila v sieti, a tak Nemci zostali bez vzácneho gólu.
Následne naši pridali ďalšie góly a v závere sa im podarilo udržať si náskok a triumfovať. Získané sú vzácne body a triumf pred rozhodujúcim kolom určite pozitívne vplýval na ovzdušie v tíme.
Posledné kola sa hrať bude v pondelok
Naša selekcia pred sebou má teda ešte jeden zápas základnej fázy a rivalom bude Rakúsko. Srbsko prípadné víťazstvo určite posunie do ďalšej fázy, čiže Top 12.
Zápas je na programe v pondelok so začiatkom o 18. hodine. Rakúsko v prvom kole prehralo s Nemeckom 30 : 27 a v druhom so Španielskom 30 : 25.
Srbsko sa však musí pozerať predovšetkým na vlastný výkon a zopakovať úroveň hry zo zápasu proti Nemecku, pretože v otázke je naozaj veľa. Treba zdôrazniť, že veľkú motiváciu bude mať aj Rakúsko – ak totiž zvíťazí o štyri góly a Španielsko porazí Nemecko, do druhej fázy postúpi práve Rakúsko.
Pre pripomenutie, v druhej fáze sa vytvoria dve skupiny po šesť tímov. Skupina, v ktorej je Srbsko, sa v druhej fáze kríži so skupinami, kde sa nachádzajú Dánsko, Portugalsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, respektíve Francúzsko, Nórsko, Česko a Ukrajina.
Ak Srbsko v pondelok porazí Rakúsko, postup do druhej fázy bude mať istý. V takom prípade by si naši do druhej fázy preniesli dva body – za predpokladu, že Nemecko porazí Španielsko a do druhej fázy by tak postúpili aj Nemci.
V prípade nášho triumfu a výhry Španielska nad Nemeckom by naši postúpili bez bodov. Všetko však bude jasné v pondelok večer. Po zápase Srbsko – Rakúsko sa o 20.30 hodine odohrá aj duel Nemecko – Španielsko.