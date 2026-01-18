Dnes sa začala výroba ropných derivátov v Rafinérii v Pančeve a prvý eurodiesel sa objaví na čerpacích staniciach od 27. januára, oznámila ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová.
„Po takmer dvoch mesiacoch prestávky dnes opäť odštartovala výroba ropných derivátov v Rafinérii v Pančeve. Takmer 2 000 zamestnancov intenzívne pracuje na výrobe a eurodiesel sa na čerpacích staniciach objaví od 27. januára,“ uviedla ministerka na Instagrame.
Preprava surovej ropy pre Rafinériu v Pančeve sa začala v utorok tohto týždňa prostredníctvom Jadranského ropovodu (JANAF).