Medzi dôležité úlohy, ktoré si staropazovská lokálna samospráva vytýčila na rok 2026, patrí aj riešenie verejnej dopravy na území Staropazovskej obce.
Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, povedal, že okrem výstavby vodovodu a kanalizácie a iných kapitálnych investícií je prioritou aj zavedenie verejnej dopravy, ktorá bude nadväzovať na linky medzimestskej autobusovej dopravy a železničné stanice v Starej a Novej Pazove.
Ako zahlásil predseda Radinović, počas januára by mala byť podpísaná zmluva o verejno-súkromnom partnerstve, pričom partnerom bude podnik Strela Ub, bývalý Dopravný podnik Lasta.
Verejná doprava by mala začať fungovať koncom februára alebo začiatkom marca. Do systému bude zaradených 10 nových autobusov, pričom autobusy, ktoré Obec Stará Pazova dostala od Mesta Belehrad, partner neprijme. Zo siedmich darovaných autobusov by mali byť dva pridelené VKP Čistoća, zatiaľ čo ostatné kĺbové autobusy budú buď vrátené darcovi, alebo darované iným obciam.
Podľa slov predsedu Radinovća obec nemôže založiť vlastný dopravný podnik, keďže Stará Pazova ešte nemá status mesta a verejná preprava sa musí urgentne riešiť. Verejno-súkromným partnerstvom by tento problém mal byť riešený. Zatiaľ zostáva otvorená otázka, o ktorej má rozhodnúť obecné vedenie, či bude verejná doprava celkom zdarma, alebo sa bude účtovať poplatok vo výške 30 percent z ceny.