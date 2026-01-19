V hložianskej športovej hale sa od 12. do 18. januára konal 9. ročník tradičného futbalového turnaja pouličných celkov, ktorý aj tentoraz priniesol množstvo kvalitných zápasov. Turnaj, ktorého organizátorom je FK Budúcnosť, sa hral systémom každý s každým, pričom do bojov sa zapojilo sedem tímov reprezentujúcich jednotlivé ulice.
Počas pracovného týždňa diváci sledovali vyrovnané a často dramatické stretnutia, v ktorých rozhodovali maličkosti, individuálne výkony, ale aj tímová súhra. Už v základnej časti bolo zrejmé, že medzi hlavných favoritov patria ulice Leninova – Štefánikova, Partizánska – V. Vitéza a Veljka Vlahovića.
V sobotu 17. januára prišli na rad semifinálové zápasy. V prvom z nich ulice Leninova – Štefánikova potvrdili svoju formu a tím Ľ. Dudka – M. Pagáča zdolali výsledkom 2 : 0. Druhé semifinále prinieslo mimoriadne napínavý duel, v ktorom sa stretli ulice Veljka Vlahovića a Partizánska – V. Vitéza. Po vyrovnanom priebehu rozhodol až penaltový rozstrel, v ktorom mali viac šťastia hráči Partizánskej a V. Vitéza.
Finálový deň vyvrcholil rozhodujúcimi zápasmi, po ktorých sa z celkového prvenstva tešili ulice Leninova – Štefánikova, ktoré si vybojovali 1. miesto. Druhé miesto obsadili Partizánska – V. Vitéza a tretie miesto patrilo tímu Veljka Vlahovića.
Organizátori nezabudli ani na individuálne ocenenia. Za najmladších hráčov turnaja boli vyhlásení Marko Ljubičić a Dušan Ferko, zatiaľ čo titul najstaršieho hráča patril Jánovi Ďurišovi. Cenu fair play získali ulice Maršala Tita – Masarykova. Medzi jednotlivcami vynikli aj najlepší brankár Darko Zahorec, najlepší strelec Stanislav Žembery a najlepší hráč turnaja Martin Zahorec. O hladký priebeh zápasov sa postarali rozhodcovia Ján Hrubík a Ján Murtín.
Súčasťou víkendového programu boli aj zápasy hložianskych pionierov a minipionierov, ktoré si v sobotu a nedeľu získali veľkú pozornosť divákov. Mladí futbalisti ukázali veľké nasadenie a chuť do hry, čím potvrdili, že futbal má v Hložanoch silné zázemie aj do budúcnosti.