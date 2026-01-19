V malej sieni Domu kultúry v Kovačici sa 16. januára uskutočnila prezentácia knihy Podzemni razgovori autora Stevana Lenharta. Podujatie otvoril Slobodan Stevanovski, riaditeľ Obecnej knižnice Kovačica.
Autor Stevan Lenhart následne priblížil obsah knihy a tému alternatívneho umenia, ako aj umelcov, s ktorými v publikácii vedie rozhovory. Hosťom večera bol známy komiksový autor a novinár z Pančeva Aleksandar Zograf (Saša Rakezić), s ktorým Lenhart pred publikom diskutoval o jeho tvorbe, stretnutiach so svetovými umelcami i o zaujímavostiach z jeho dlhoročnej kariéry.
Kniha Podzemni razgovori prináša rozhovory s viacerými významnými osobnosťami svetovej alternatívnej umeleckej scény. Súčasťou prezentácie boli aj videopozdravy ďalších umelcov zastúpených v publikácii – slovenského hudobníka Júliusa Fujaka a amerického ilustrátora Pata Moriarityho.