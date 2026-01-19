V staropazovskej divadelnej sále sa v sobotu 17. januára uskutočnil humanitárny koncert na pomoc Nikoline z Krnješeviec. Koncert pozostával z dvoch častí. V prvej časti vystúpil detský orchester Hudobnej školy Ljubinka Lazića spolu s detským chórom a Tamburášsky orchester Ljubinka Lazića. Druhá časť programu patrila hudobno-speváckej skupine Fenečki biseri.
Cieľom podujatia bolo pomôcť Nikoline, ktorá trpí leukémiou, a jej rodine v náročnom boji s touto ťažkou chorobou. Okrem zakúpenia vstupeniek mohlo početné obecenstvo v divadelnej sále, ktoré každý výkon účinkujúcich odmenilo nielen búrlivým potleskom, ale sa často pridávalo i k spevu skupiny Fenečki biseri, prispieť aj počas koncertu zaslaním SMS správy s číslom 1898 na 3030. Dobrovoľné finančné príspevky bolo možné vložiť aj do pokladničky umiestnenej v aule divadelnej sály.
Koncert zorganizovali z iniciatívy Nataše Mićićovej prof. Dr. Ljubinko Lazić v spolupráci so Strediskom pre kultúru Stará Pazova a inými dobrodincami.