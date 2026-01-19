V priestoroch Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici sa dnes uskutočnila prvá tohtoročná akcia dobrovoľného darcovstva krvi. Zorganizoval ju miestny Červený kríž v spolupráci s Červeným krížom Srbska a Ústavom pre transfúziu krvi Vojvodiny.
Ako to býva zvykom aj po minulé roky, prvá akcia v roku zaznamenáva zvýšený záujem darcov. Prispieva k tomu najmä obdobie zimného pokoja, keď sú ľudia častejšie doma a poľnohospodárske práce sa ešte nezačali. Akcia prebiehala v čase od 8.00 do 10.30 hodiny.
Spolu sa jej zúčastnilo 35 darcov, medzi ktorými boli aj tri ženy. O darovanie krvi sa pokúsili aj dvaja noví potenciálni darcovia, ktorí však boli zo zdravotných dôvodov lekárom dočasne odmietnutí.
Najbližšia akcia darcovstva krvi v Pivnici je naplánovaná na 21. apríla.