Včera sa začala výroba ropných derivátov v Rafinérii v Pančeve a prvý eurodiesel sa objaví na čerpacích staniciach od 27. januára. Ako uvádzajú z NIS-u, plán je, aby rafinéria pracovala počas celého februára.
Ako sa ďalej uvádza, vzhľadom na dovezené množstvá surovej ropy, ako aj na surovú ropu vyťaženú na domácich ropných poliach, je plánované, aby rafinéria fungovala počas celého februára, pričom ďalšia prevádzka bude zosúladená s rozhodnutiami o umožnení operatívnych činností spoločnosti.
Obnovením výroby v Rafinérii ropy Pančevo sa dodatočne posilní energetická stabilita Republiky Srbsko a zabezpečí sa stabilné zásobovanie domáceho trhu ropnými derivátmi.