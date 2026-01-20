265 – prvýkrát zasadal anglický parlament.
1327 – anglický kráľ Eduard II. bol donútený vysokou šľachtou abdikovať v prospech svojho syna Eduarda III.
1344 – bolo vydané Privilégium Ľudovíta I., najstaršie ustanovenie o konaní výročného trhu v Bratislave. Podľa neho sa výročný trh mal začať sedem dní pred sv. Vavrincom (10. augusta) a skončiť sedem dní po ňom. Tieto trhy sa konali v dolnej časti dnešného Námestia SNP v Bratislave.
1612 – zomrel rímsko-nemecký cisár a český kráľ Rudolf II. Habsburský, známy ako cisár ezoterikov, alchymistov a astrológov.
1700 – narodil sa v Skalici evanjelický kňaz, pedagóg, básnik a jazykovedec Pavel Doležal, autor diela – Grammatica slavico-bohemica (Slovensko-česká gramatika), z ktorého vychádzal Anton Bernolák pri kodifikácii slovenského jazyka.
1775 – narodil sa francúzsky fyzik a matematik Andre Marie Ampere, zakladateľ elektrodynamiky.
1921 – zomrel vojvoda srbskej armády Živojin Mišić, účastník všetkých vojen v Srbsku od roku 1876 do roku 1918, jeden z najbrilantnejších vojenských vodcov prvej svetovej vojny.
1921 – Osmanská ríša sa premenovala na Turecko. Rozhodol o tom novozasadajúci parlament v Ankare, ktorý dal plnú moc rade, ktorej lídrom sa stal Mustafa Kemal Atatürk.
1945 – zomrel srbský vojvoda Petar Bojović, osloboditeľ Belehradu v roku 1918.
2009 – Baracka Obamu inaugurovali za 44. prezidenta Spojených štátov amerických, ako prvého šéfa Bieleho domu afroamerického pôvodu.