Za prítomnosti niekoľkých stoviek občanov sa včera v Starých Bánovciach konalo tradičné Bogojavljanské plávanie o Čestný kríž. Zúčastnilo sa ho 33 najodvážnejších a najsmelších plavcov, medzi ktorými boli aj dve ženy.
Podujatie sa po 12-krát uskutočnilo na známej starobánovskej pláži Venecija, ktorá bola pri tejto príležitosť náležite upravená. Tohtoročné Bogojavljanské plávanie otvoril Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, ktorý zdôraznil význam zachovávania tradície, viery a spoločenstva.
Symbolických 33 metrov po Čestný kríž preplávalo 33 plavcov, medzi ktorými najrýchlejší bol 18-ročný Veljko Mijačević. Za víťazstvo dostal pozlátený kríž, plášť rytiera a medailu, ktorou boli odmenení aj ostatní plavci. Odmeny im udelil predseda obce Radinović.
Plávanie sa konalo za podpory Obce Stará Pazova a organizátormi boli Turistická organizácia Obce Stará Pazova, miestne spoločenstvá a Srbská pravoslávna cirkev z podunajských dedín Staropazovskej obce.
Podujatiu predchádzali slávnostné litánie z chrámov na dunajskú pláž, na ktorých sa zúčastnili všetci plavci, kňazi a viac ako 50 jazdcov na koňoch. Bogojavljanské plávanie požehnal Zoran Jović, ktorý hovoril o jeho symbolike. Pri tejto príležitosti odznel aj kratší program v podaní žiakov navštevujúcich hodiny náboženstva.