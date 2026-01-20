Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová dnes vyhlásila, že NIS podal žiadosť úradu OFAC, teda americkej administratíve, o povolenie pokračovať v operatívnej činnosti, kým budú prebiehať ďalšie rokovania s cieľom úspešne dokončiť dohodnutú transakciu medzi spoločnosťami Gazpromneft a MOL.
V programe RTS tiež zdôraznila, že po ukončení transakcie by Srbsko mohlo zvýšiť svoj vlastnícky podiel o päť percent a očakáva sa, že ďalší partneri zo Spojených arabských emirátov získajú menšinový podiel v rámci 56,15 percenta, ktoré má v úmysle nadobudnúť spoločnosť MOL. Ministerka pri vysvetľovaní, do akej fázy sa dospelo pri riešení problému NIS, uviedla, že zatiaľ ešte nebola uzavretá kúpno-predajná zmluva a v súčasnosti sa rokuje len o základných ustanoveniach budúcich zmlúv.
„Zostáva ešte veľa práce, aby sa celá zmluva dohodla. Dôležité však je, že sa Gazpromneft a MOL dohodli na základných princípoch a že NIS podal žiadosti úradu OFAC,“ povedala ministerka.
Dodala, že sa vláda Srbska pred úradom OFAC vyjadrí v prospech transakcie, predovšetkým preto, že sa považuje za krok vedúci k dlhodobému a udržateľnému riešeniu, ktorým je vytvorenie podmienok na zrušenie sankcií. Zároveň však upozornila, že ešte zostáva otázkou, či takýto postup schváli americká administratíva.
„Dôležité je, že k tomuto predbežnému dohovoru došlo, pretože to bola podmienka americkej administratívy, a teraz do konca tohto týždňa čakáme, aké rozhodnutie príde z Washingtonu,“ povedala.