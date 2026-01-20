V Galérii Miry Brtkovej, ktorá pracuje pri Stredisku pre kultúru Stará Pazova, si milovníci výtvarného umenia môžu do 5. februára pozrieť výstavu obrazov s názvom Nostalgia II autorky Gordany Zurkovićovej. Január v galérii už tradične prináša samostatnú výstavu niektorého z výtvarných umelcov z tamojšieho prostredia.
Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo včera večer v Galérii Miry Brtkovej. Po úvodných slovách akademického maliara Marjana Karavlu, odborného spolupracovníka pre výtvarné umenie v Stredisku pre kultúru Stará Pazova, výstavu otvorila Željka Ćurčinová, členka ZVUSP. Okrem iného povedala, že sa autorka počas celej svojej umeleckej cesty dôsledne venuje prímorským motívom. „Tie sú pre ňu dodnes veľkou inšpiráciou, ktoré prežíva nielen ako scény krajiniek, ale aj ako priestor osobnej pamäti, miesto, kde sa natrvalo utkala do pamäti detská radosť a prvé zážitky zo sveta,“ povedala.
Ako uviedla Ćurčinová, impresiu prímoria Gordana Zurkovićová skúma cez dve diametrálne rozličné maliarske techniky – akvarel a olejomaľbu, ktoré sa zásadne líšia nielen vecnosťou a hustotou farieb, ale aj tempom, postupom a samotným zážitkom z tvorby diela. Diela Zurkovićovej nie sú nostalgiou v zmysle úniku do minulosti, ale potvrdením radosti, ktorá trvá, a návratom k detstvu ako priestoru slobody, hry a čistých emócií.
Gordana Zurkovićová sa narodila roku 1975 v Splite a je členkou Združenia výtvarných umelcov Starej Pazovy (ZVUSP). Po prvý raz sa pazovskému obecenstvu predstavila v apríli minulého roka výstavou akvarelov pod názvom Nostalgia, ktorú zorganizovalo ZVUSP.
Autorka strednú umeleckú školu ukončila v rodisku a potom pokračovala v školení v Belehrade na Strednej škole pre dizajn, odbor priemyselný dizajn. Ukončením Vyššej školy výtvarného a úžitkového umenia v Belehrade získala titul učiteľky výtvarnej kultúry. Výstava Nostalgia II je jej ôsmou samostatnou výstavou. Okrem Starej Pazovy vystavovala aj vo viacerých prímorských mestách (Tivat, Herceg Novi, Bar), potom v Nových Bánovciach, Pančeve a Belehrade. Pravidelne sa zúčastňuje aj kolektívnych výstav a umeleckých prehliadok. Na obecnej prehliadke v Starej Pazove získala v roku 2009 druhú cenu za olejomaľbu Šuma a o desať rokov neskôr tiež druhú cenu za akvarel Maca.