1643 – holandský moreplavec Abel Tasman objavil ostrov Tonga v Tichom Oceáne.
1677 – v Bostone vyšla prvá americká lekárska publikácia.
1793 – v Paríži popravili gilotínou francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI.
1832 – zomrel v Kostolných Moravciach básnik, prekladateľ, literárny historik a evanjelický kňaz Bohuslav Tablic.
1835 – zomrel v Ostrihome národnokultúrny dejateľ, prekladateľ, knihovník, cirkevný hodnostár a popredný predstaviteľ bernolákovského hnutia Juraj Palkovič.
1862 – zomrela česká spisovateľka, predstaviteľka národného obrodného hnutia Božena Němcová, autorka známeho románu Babička.
1911 – v Monte Carlo sa uskutočnili prvé automobilové preteky Rally Monte Carlo.
1936 – po svojom zosnulom otcovi Jurajovi V. nastúpil na britský kráľovský trón Eduard VIII., ktorý pre sobáš s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou musel abdikovať.
1954 – USA spustili prvú ponorku s jadrovým pohonom Nautilus.
1976 – v Sovietskom zväze bol po prvýkrát povolený predaj západných novín vrátane New York Times a Financial Times.
2014 – v Bruseli sa začala prvá medzivládna konferencia medzi Srbskom a EÚ, ktorá znamenala začiatok prístupových rokovaní na politickej úrovni.