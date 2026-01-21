Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa zúčastňuje Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose, kde absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí so svetovými a európskymi predstaviteľmi. Rokovania sa zameriavajú najmä na hospodársku spoluprácu, prilákanie zahraničných investícií, energetickú bezpečnosť a európsku perspektívu Srbska.
Na okraji fóra sa Vučić stretol s českým premiérom Andrejom Babišom, s ktorým rokoval o ďalšom rozvoji vzájomných vzťahov medzi Srbskom a Českou republikou, ako aj o ekonomickej spolupráci. Babiš v rámci stretnutia potvrdil účasť Česka na EXPO 2027. Zároveň absolvoval stretnutia s európskou komisárkou pre rozšírenie Martou Kosovou a so švajčiarskym prezidentom Guym Parmelinom, pričom hlavnými témami boli reformy, regionálna stabilita a investičné možnosti.
Prezident Srbska zdôraznil význam dialógu a stability v regióne a vyjadril presvedčenie, že rozhovory v Davose môžu priniesť konkrétne výsledky prospešné na ďalší hospodársky rozvoj krajiny.