V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny boli dnes udelené ceny odmeneným na minuloročných literárnych súbehoch. Ceny udelila predsedníčka NRSNM a program udeľovania moderovali koordinátorka Výboru pre informovanie Anička Chalupová a koordinátorka Výboru pre kultúru Svetluša Hlaváčová.
Na literárny súbeh detského časopisu Zornička v roku 2025 prišlo úhrnne šesť prác. Komisia v zložení: Marína Šimáková Speváková a Zoroslav Spevák sa rozhodla udeliť prvú cenu Miroslavovi Gašparovi za poviedku Môj modrý kamarát, dve druhé ceny za poviedky Klavírny virtuóz a Najľahšia taška na svete Jánovi Žolnajovi a dve tretie ceny za poviedku Dedo Mráz chodieva so psom Miroslavovi Gašparovi a za báseň Ambiciózny psík Svetluši Hlaváčovej.
Keď ide o súbeh Čo dokáže pekné slovo, v tomto roku žiaci našich škôl zaslali úhrne 43 prác zo Starej Pazovy, Pivnice, Padiny, Báčskeho Petrovca, Kovačice, Kulpína a Hložian. Komisia v rovnakom zložení v kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií rozhodla takto:
- cenu získala Natália Siantová, z Gymnázia Mihajla Pupina z Kovačice, za prácu Silný odkaz obyčajných slov, 2. cenu – Emanuella Šipická Šágyová, IV. c z Gymnázia Branka Radičevića zo Starej Pazovy, za prácu Kam a do ktorého obdobia by som cestovala, keby som mohla a 3. cenu – Anastazija Vidakovićová, IV. c, z Gymnázia Branka Radičevića zo Starej Pazovy, za prácu Kam a do ktorého obdobia by som cestovala, keby som mohla.
Komisia udelila aj špeciálnu cenu Lane Hrgovićovej, IV. d, z Gymnázia Branka Radičevića zo Starej Pazovy, za prácu Môj svet.
V kategórii poézie na súbeh prišli dve básne a komisia udelila tretiu cenu Ivane Hudecovej, študentke Gymnázia Mihajla Pupina z Kovačice, za báseň Svetlo na dlani.
V súťaži o prózu na súbeh prišlo 31 prác zo siedmich základných škôl: 1. cenu získala Ema Povolná, 5. b, ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca za prácu Škola naopak, 2. cenu Leona Tanciková, 6. trieda, ZŠ 15. októbra z Pivnice, za prácu Za dverami knižnice, 3. cenu dostal Marko Černivec, 8. a, ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca, za prácu Vplyv hudby na ľudské emócie.
Špeciálne ceny získali: Igor Čásar, 7. 1, ZŠ 15. októbra z Pivnice, Izabela Brtková, 8. 1, ZŠ maršala Tita z Padiny, Rebeka Sára Benková, 6. trieda, ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina z Hložian, a Nina Budíková, 7. b, ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca.
V súťaži o poéziu komisia hodnotila šesť básní a rozhodla sa ceny udeliť takto: 1. cenu Une Jakušovej, 6. trieda, ZŠ Jozefa Marčoka-Dragutina z Hložian, za báseň Hlas prírody, 2. cenu Diane Zagorcovej, 6. 1, ZŠ 15. októbra z Pivnice, za báseň Denník školského zvončeka, a 3. cenu Daniele Filipovićovej, 8. a, ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca, za báseň Škola v budúcnosti bude cool. Špeciálnu cenu získal Pavel Dobrík, 6. trieda, ZŠ Jozefa Marčoka-Dragutina z Hložian.
V neoficiálnej časti tohto podujatia prítomní vyhodnotení žiaci mali príležitosť sa lepšie zoznámiť so spisovateľom Miroslav Gašparom.