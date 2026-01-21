Vláda Srbska zvýšila výšku štátnej dotácie na kúpu dedinských domov s dvorom. V rámci programu podpory obnovy dedín a osídľovania vidieckych oblastí môžu záujemcovia podľa nového programu získať až 1,5 milióna dinárov, čo predstavuje približne 13 000 eur. Ide o zvýšenie oproti predchádzajúcemu obdobiu, keď maximálna dotácia dosahovala 1,2 milióna dinárov.
Na tento účel je v štátnom rozpočte vyčlenených 750 miliónov dinárov, čo by malo umožniť kúpu približne 500 domov po celom Srbsku. Návrh programu bol zverejnený v rámci verejnej diskusie a po jej ukončení bude vyhlásený verejný konkurz na podávanie žiadostí.
O dotáciu môžu požiadať plnoletí občania Srbska do 45 rokov, jednotlivci, manželské aj nemanželské páry, ako aj samoživitelia, ktorí spĺňajú stanovené podmienky. Žiadatelia musia mať trvalý pobyt v Srbsku minimálne tri roky a nesmú vlastniť inú nehnuteľnosť, okrem poľnohospodárskej pôdy. Zároveň nesmú mať nevyrovnané daňové alebo iné verejné záväzky.
Dotácia je určená výlučne na kúpu nehnuteľnosti a nepokrýva ďalšie náklady, ako sú rekonštrukčné práce, zariadenie domu, dane či administratívne poplatky. Zakúpený dom musí byť evidovaný ako obytný objekt s dvorom a môže sa nachádzať vo všetkých vidieckych sídlach mimo mestských a prímestských zón.
Cieľom tohto programu je zníženie vyľudňovania vidieka, motivovanie mladých ľudí a rodín, aby zostali alebo sa presťahovali na dedinu, ako aj podpora hospodárskeho a sociálneho života v menej rozvinutých oblastiach.
Po schválení žiadosti sú finančné prostriedky poukázané prostredníctvom miestnych samospráv, ktoré následne uzavierajú kúpne zmluvy s majiteľmi nehnuteľností. Žiadosti sa budú posudzovať postupne podľa poradia doručenia, a to až do vyčerpania plánovaných prostriedkov, najneskôr do 30. novembra 2026.