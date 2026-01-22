Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász a predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová dnes mali pravidelné pracovné stretnutie, na ktorom rokovali o plánoch rozvoja pokrajiny v roku 2026 a o prioritách v nasledujúcom období.
Na stretnutí bol posúdený priebeh realizácie najvýznamnejších pokrajinských projektov s osobitným dôrazom na zlepšovanie dopravnej a komunálnej infraštruktúry, podporu investícií a posilňovanie kapacít verejných inštitúcií.
Diskutovalo sa aj o ďalšom zlepšovaní systému zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, o posilňovaní hospodárskeho potenciálu pokrajiny, ako aj o rovnomernom regionálnom rozvoji a podpore lokálnych samospráv.
Predseda Juhász vyzdvihol význam doterajšej úspešnej spolupráce Zhromaždenia AP Vojvodiny a Pokrajinskej vlády, ktorá prispieva k efektívnemu uplatňovaniu pokrajinských rozhodnutí a stabilnému fungovaniu inštitúcií. Predsedníčka Gojkovićová zdôraznila, že kontinuálny dialóg medzi Zhromaždením APV a vládou je predpokladom včasnej reakcie na výzvy a úspešnej realizácie rozvojových politík.
Pravidelné mesačné stretnutia predsedu Zhromaždenia AP Vojvodiny a Pokrajinskej vlády sú zaužívanou praxou od začiatku ich mandátov a toto je prvé stretnutie v tomto roku, ktorého cieľom je určiť dynamiku práce a priority na rok 2026, ako aj pokračovať v posilňovaní spolupráce medzi obidvoma inštitúciami.