V Rumenke, dedine medzi Novým Sadom a Báčskym Petrovcom, resp. Kysáčom, v nasledujúcom období bude rušno. V sobotu 31. januára na teréne FK Jedinstvo zorganizujú 23. v poradí Rumenačku pihtijadu.
Rumenačka pihtijada je podujatím, ktoré je venované multikulturalizmu v oblasti gastronómie a hmotného kultúrneho dedičstva. Jeho súčasťou je oslava tradičnej gastronomickej medzinárodnej viacdekádovej akcie – pihtijady (huspenina – studenia) s vhodným kultúrnym kontextom a hudobno-zábavným programom.
Každý rok sa koná tradičná súťaž, v ktorej odborná porota vyberá a oceňuje najlepšie pihtije.
V čom spočíva tajomstvo dobrej huspeniny? To, čím sa Rumenačka pihtijada odlišuje od ostatných, je ich starý a osvedčený recept. Pri ich príprave je najdôležitejší výber mäsa, a to je v tomto prípade stehno, koleno a hlava.
Najdôležitejšie je dať pihtije do priehľadných nádob, aby bolo vidieť rez, teda čírosť a ku konzumácii tohto jedla odporúčajú dobré víno alebo pálenku, pretože pihtije sú „silné jedlo“.
V rámci tohto podujatia v Rumenke sa konajú aj výstavy ľudových remesiel, ako aj predaj potravín a nápojov vyrobených tradičným spôsobom. Aj tohto roku sa uskutoční hudobno-zábavný program domácich a cezpoľných ochotníkov a zorganizujú aj tábor maliarov.