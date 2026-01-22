Predposledné januárové číslo týždenníka je pripravené pre čitateľov. Na titulnej strane sú víťazi 9. tradičného medziuličného futbalového turnaja v Hložanoch. Poľnohospodárske rozhľady sú prílohou tohto čísla novín.
V rubrike Týždeň sa píše na aktuálne témy – o tom, že ruský podiel kupuje maďarský MOL, o vyhodnotení literárnych súbehoch v NRSNM.
Na stranách rubriky Naše dediny si čitatelia nájdu príspevky o darcovstve krvi v Pivnici, o štarte nového cyklu zimných prednášok v Petrovci, ako aj údaje z matrík Kysáča a Padiny.
Rubrika Kultúra ponúka čítanie o premiére knihy Stevana Lenharta, o veľavravnom básnikovi Jurajovi Tušiakovi, k výročiu smrti spisovateľa a o tom, že v Bratislave usporiadali Dolnozemskú knižnú žatvu.
Na stranách športovej rubriky sa píše o výročnom zhromaždení členov FK Mladosť, o FK Slávia a o FK Kovačica a FK Dolina Padina v Sarajeve, a je tu aj širší rozhovor s kolkárkou Larou Šoljerovou z Debeljače. V Hložanoch usporiadali 9. ročník futbalu medzi ulicami.
Príloha Poľnohospodárske rozhľady informuje o obnovení poľnohospodárskeho gazdovstva, o nebezpečnej chorobe v ovocinárstve a je tu aj reportáž o Adamovi Števkovi z Aradáča.
Na záverečnej obálke novín sú ďalšie odmenené súbory zo Zlatej brány v Kysáči 2025.