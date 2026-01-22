Pri návšteve Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči 20. januára nás úradujúca riaditeľka školy Ľudmila Kozová oboznámila s činnosťou a plánmi do budúcna. Kysáčska škola má spolu 17 tried, z toho 9 tried nižších ročníkov (od 1. do 4. ročníka) a 8 tried vyšších ročníkov (od 5. do 8. ročníka). Školu v súčasnosti navštevuje 315 žiakov.
Výučba je personálne zabezpečená a všetky predmety sú vyučované odbornými profesormi. V nasledujúcom období sa ešte uskutočnia dodatočné odborné previerky a skúšky, ktoré prispejú k ďalšiemu skvalitňovaniu vyučovacieho procesu.
Úradujúca riaditeľka školy vyjadrila spokojnosť so všeobecným prospechom žiakov v prvom polroku školského roka. Podľa jej slov žiaci v učení dosahujú stabilné výsledky, čo je dôkazom systematickej práce učiteľov a profesorov aj zodpovedného prístupu väčšiny žiakov. Zároveň však vedenie školy plánuje do budúcna venovať zvýšenú pozornosť zlepšovaniu disciplíny žiakov, posilňovaniu výchovného pôsobenia a spolupráci s rodičmi.
Ôsmaci už absolvovali školský výlet a v škole ich postupne pripravujú na prijímacie skúšky na stredné školy. Žiaci nižších ročníkov sa pripravujú na školu v prírode, ktorá má významný prínos pre ich zdravý telesný vývin, samostatnosť a upevňovanie kolektívnych vzťahov.
Významné miesto v práci školy majú aj preventívne prednášky a odborné poradne pre žiakov. Pre žiakov ôsmeho ročníka sa uskutočnili prednášky pre mladých zamerané na problematiku narkománie a jej nebezpečných následkov. Žiaci 3. a 7. ročníka absolvovali poradne o bezpečnom a zodpovednom používaní sociálnych sietí, zatiaľ čo žiaci 6. ročníka absolvovali prednášku zameranú na prevenciu fajčenia.
Základná škola Ľudovíta Štúra v Kysáči sa zároveň pripravuje na významnú udalosť – bude hostiteľom regionálnej súťaže zo slovenského jazyka, na ktorom sa zúčastnia žiaci zo základných škôl z Báčky a Sriemu a bude určené pre žiakov od 5. až 8. ročníka.