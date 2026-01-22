Vodnopólové majstrovstvá Európy v Belehrade sa chýlia ku koncu. Za nami sú zápasy druhej skupinovej fázy a v konkurencii a v boji o titul už zostali len štyri selekcie, čiže účastníci semifinále.
Po nedeľnom triumfe nad Maďarskom výsledkom 15 : 14 si naša reprezentácia zabezpečila minimálne druhú pozíciu a teda postup do zápasov o medaily a následne výsledky posledného kola, v ktorom síce Srbsko proti Čiernej Hore prehralo, určili aj definitívne poradie.
Naši obsadili prvé miesto v skupine E, čo im potom v semifinále prinieslo stretnutie s Taliansko.
Taliani v poslednom kole skupiny F porazili Chorvátsko a bol to vlastne priamy súboj dvoch tímov o postup. Vyhrali Taliani, rozhodujúca bola posledná štvrtina v ktorej triumfovali až 6 : 3 a tak nakoniec postúpili. V tej skupine prvé miesto obsadilo Grécko, ktoré v semifinále zohrá s Maďarskom.
Rovnako, ako duel Taliansko – Chorvátsko, aj stretnutie Maďarsko – Španielsko určilo semifinalistu. Zaujímavo je to, že Maďari mali vedenie 11 : 10, ale doslovne v poslednej sekunde krásnym gólom Španielskom vyrovnalo, ale slabšie strieľalo penalty.
Tak vypadlo zo semifinále a rozlúčilo sa s titulom majstra Európy, ktorý vlastnilo.
Tak Chorváti a Španieli zohrajú útešný zápas o piate miesto, ktorý však pre tieto vodnopólové veľmoci je slabou útechou.
Naši v druhom kole hrali veľmi dobre, proti Francúzom zvlášť, ale aj proti Maďarsku. Ibaže v oboch stretnutiach bol vidný pokles v hre, čo využili aj jedni aj druhí, ibaže sme proti Maďarom to mohli draho zaplatiť, keďže sa priblížili na jednogólové manko.
Proti Taliansku také poklesy budú musieť byť anulované, alebo len málopočetné.
Semifinále je na programe v piatok, najprv zohrajú Grécko – Maďarsko, potom aj Taliansko – Srbsko. Zápas o tretie miesto, ako aj finále sa hrať budú v nedeľu.
Naši na medailu dlho čakajú, od roku 2018, keď bolo získané zlato, štvrté po sebe.
Súťažia aj hádzanári na severe Európy
Okrem vodných pólistov hrajú aj hádzanári na majstrovstvách Európy.
Po výbornom vydaní proti Nemecku, keď Srbsko vyhralo 30 : 27, naši slabo zohrali s Rakúskom v poslednom kole. Triumf mohol priniesť postup do ďalšej fázy, ale sme prehrali a znovu finišovali na poslednom mieste základnej skupiny.
Žiaľ, je to naša realita, aj keď sa po triumfe nad Nemeckom nakrátko zjavila ilúzia, že môžeme postúpiť a že môžeme byť nejakým činiteľom na tomto turnaji.
Nakoniec, ako sme spomenuli, Srbsko je posledné v skupine A, čo so sebou prináša aj ďalší problém a je to fakt, že v kvalifikácii na majstrovstvá sveta 2027 budeme musieť hrať aj v úvodnej fáze, nie iba v play-off.
Rivalom najprv bude Litva v marci tohto roka a v prípade očakávaného triumfu naši v rozhodujúcom kole nebudú nasadeným tímom, čo za súpera môže priniesť skutočne silné celky, tie, ktoré nebudú v Top 3 na šampionáte Európy.
Turnaj tak pokračuje bez nás. V skupine I sú selekcie, ktoré postúpili zo skupín A, B a C a sú to Francúzsko, Nemecko, Portugalsko, Dánsko, Nórsko a Španielsko.
Prekvapenie pripravilo Portugalsko, ktoré prekonalo Dánsko a tak si prenieslo dva body, kým Dánsku veru sťažilo cestu do semifinále.
V skupine II sú celky zo skupín D, E a F. Sú to Švédsko, Slovinsko, Island, Maďarsko, Švajčiarsko a Chorvátsko. Zdá sa, podľa mien, že je prvá skupina značne silnejšia, no ale tak loptičky dávno rozhodli pri žrebovaní.
Všetky tímy majú aj nadostač priestoru na opravnú, lebo zohrajú ešte štyri zápasy v tejto fáze, takže body z prvého kola sú vítané, ale nemusia byť rozhodujúce.
Druhá fáza sa začína dnes, trvá do 28. januára. Potom pred nami budú tiež už len záverečné duely, semifinále a potom aj boj o tretie miesto či finále.
Stretnutia o medaily prebiehať budú v dánskom Herningu 1. februára.