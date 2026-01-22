Pri príležitosti Európskeho týždňa prevencie rakoviny krčka maternice, ktorý si každoročne pripomíname počas tretieho januárového týždňa, Dom zdravia Nový Sad pripomína spoluobčiankam nevyhnutnosť pravidelných preventívnych prehliadok a pozýva ženy vo veku 25 až 64 rokov, aby sa zapojili do skríningového programu na včasné zistenie rakoviny krčka maternice. Tohto roku prebieha v dňoch 19. až 25. januára.
Vyšetrenie je bezplatné a možné je objednať si ho telefonicky na Call centre Domu zdravia na čísle 021/4879-000, telefonicky u tímovej sestry vybraného gynekológa alebo osobne na okienku Gynekológie každý pracovný deň od 7.00 do 20.00 h.
Každý deň v Srbsku zomrie najmenej jedna žena a štyri ženy ochorejú na rakovinu krčka maternice.
