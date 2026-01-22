Na tlačovej besede v ústredí Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci, ktorú koncom októbra organizoval predseda MSS Juraj Červenák a následne aj na decembrovom zasadnutí Správnej rady MSS bolo počuť slová ponosy, že aktuálne matičné vedenie vystrelo ruku spolupráce k všetkým inštitúciám a spolkom, ako i že v MSS nie je dostatok financií na riadnu činnosť.
V utorok 20. januára napoludnie predseda MSS Juraj Červenák zvolal ďalšiu tlačovú besedu s novinármi slovenských médií v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci. Tentoraz, najmä po návšteve prezidentov Srbska Aleksandra Vučića a Slovenskej republiky Petra Pellegriniho Báčskeho Petrovca koncom decembra minulého roka a rokovaniach s predstaviteľmi inštitúcií slovenskej komunity, keď si všetky tieto matičné žiadosti vypočuli aj prezidenti, došlo k obratu.
Toto stretnutie prinieslo aj konkrétne výsledky. Totiž po dopade informácie, že Matica slovenská v Srbsku nemá systémovú finančnú podporu zo strany štátu, prezident Vučić promptne reagoval a prisľúbil, že problém vyrieši. Tak aj bolo. V nasledujúcich dňoch podali žiadosť na vládu Srbska a požadované financie im boli transferované na účet ešte pred koncom minulého roka. Červenák dopodrobna vysvetlil, ako to všetko prebiehalo. Ide o sumu šesť miliónov dinárov určenú na celoročnú činnosť tejto ustanovizne.
Podobné kroky podnikli aj na Slovensku a tam to už išlo ľahšie a za pomoci Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade a štátnych funkcionárov cestou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prišlo k realizácii finančnej injekcie a zabezpečeniu pravidelného fungovania Matice.
Podľa slov Červenáka je vleklým problémom i to, že v zložení parlamentu Srbska dodnes nie je zastúpený ani jeden predstaviteľ slovenskej menšiny, ale poukázal aj na skutočnosť, že na Slovensku v Národnej rade SR nie je zástupca zahraničných Slovákov.
Na krajanskej recepcii v Hložanoch, ktorej sa zúčastnil prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, sa najvyšší predstaviteľ SR priznal, že finančná podpora Slovákov v Srbsku zo strany Slovenska nie je dostatočná a treba to využiť a na tom pracovať.
V pokračovaní Červenák podal informácie aj o návštevách v menších slovenských prostrediach, akými sú aj Boľovce a prisľúbil, že ich matičné vedenie bude navštevovať častejšie.
Naposledy sa pred týždňom matičiari zúčastnili aj na podujatí Dolnozemská knižná žatva a predseda sa vtedy stretol aj s predsedníčkou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčekovou. Knižná žatva priniesla veľký počet publikácií po slovensky z Rumunska, Maďarska a Srbska, ale podľa slov Červenáka vydarené podujatie predsa neprinieslo väčší záujem na Slovensku a primeraný záujem slovenských médií a štátnych predstaviteľov.