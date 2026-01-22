1402 – Žigmund Luxemburský udelil Bardejovu, Levoči, Trnave a Bratislave právo skladu. Bola to povinnosť pre obchodníkov idúcim cez Bratislavu vyložiť tovar a ponúknuť ho na predaj. Až potom mohol obchodník pokračovať v ďalšej ceste.
1440 – narodil sa moskovský veľkoknieža Ivan III. Vasilievič, nazývaný Ivan Veľký.
1451 – bol vykonaný prvý zápis v slovenčine v Žilinskej mestskej knihe, dovtedy vedenej len v nemeckom a latinskom jazyku.
1528 – Francúzsko a Anglicko vyhlásili vojnu Svätej ríši rímskej nemeckého národa cisára Karola V.
1788 – narodil sa anglický básnik, predstaviteľ romantizmu a účastník protitureckých bojov v Grécku George Gordon Byron.
1796 – zomrel v Berlíne náboženský spisovateľ Ján Ambrózi.
1871 – v Paríži vypukla robotnícka demonštrácia, ktorá pod vedením francúzskeho revolucionára Louisa Augusta Blanquia prerástla do povstania proti vláde.
1878 – v Niši bola otvorená vojenská nemocnica, prvé moderné zdravotnícke zariadenie v tejto časti Srbska.
1896 – narodil sa srbský maliar Sava Šumanović. Veľa rokov žil v Paríži, zatiaľ čo posledné roky života trávil v rodnom Šíde.
1901 – zomrela britská kráľovná Viktória.
1940 – narodil sa v Hybiach spisovateľ a scenárista Peter Jaroš.
2002 – posledná ruská neštátna televízna stanica TV-6 prestala o polnoci vysielať.