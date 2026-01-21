Rok 2025 priniesol v Kovačickej obci zaujímavé zmeny v počte narodených, zosnulých a uzavretých manželstiev. Narodilo sa menej detí, ale aj menej ľudí zomrelo oproti vlaňajšku. Osudové áno si povedalo viac párov ako v roku 2024.
Údaje z matriky nám každoročne umožňujú sledovať, ako sa mení demografická tvár našej komunity, ktoré oblasti rastú a kde naopak dochádza k poklesu. V tejto správe prinášame prehľad týchto základných štatistík, porovnávame ich s predchádzajúcimi rokmi a upozorňujeme na zaujímavé trendy, ktoré môžu ovplyvniť život v našom prostredí.
Na území Obce Kovačica sa v roku 2025 narodilo 173 detí, čo je o 22 deti menej ako v roku 2024. Údaje z knihy zosnulých hovoria, že vlani na území Obce Kovačica zomrelo 405 osôb, čo je o 26 ľudí menej ako v roku 2024. Keď však ide o uzavretie manželstva, o tento čin sa v roku 2025 rozhodlo 104 párov, čo je o 9 párov viac ako predvlani.