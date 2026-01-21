Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vlády Srbska Dragan Glamočić rokoval v utorok 20. januára so zástupcami viacerých združení chovateľov ošípaných a so zástupcami bitúnkov o aktuálnej situácii v sektore chovu ošípaných, o vývoji na trhu, ako aj o opatreniach, ktoré štát už realizuje a ktoré budú v nasledujúcom období prijaté s cieľom ďalšieho rozvoja tohto dôležitého odvetvia živočíšnej výroby.
Glamočić zdôraznil, že chov ošípaných je jedným z najdôležitejších segmentov živočíšnej výroby v Srbsku a má mimoriadny ekonomický, sociálny a demografický význam, keďže takmer 76 percent celkového počtu ošípaných sa stále nachádza na rodinných poľnohospodárskych hospodárstvach.
Hoci sektor v uplynulom desaťročí prechádzal náročným obdobím, posledné dva roky prinášajú jasné signály oživenia. V roku 2024 bol zaznamenaný nárast celkového počtu ošípaných približne o 10 percent a len v roku 2025 sa počet prasníc zvýšil o 11 000, teda asi o 19 percent, čo predstavuje základ pre stabilnejšiu výrobu v nasledujúcom období.
Jednou z tém stretnutia boli aj výkupné ceny, pričom bolo zdôraznené, že sú silne ovplyvnené medzinárodnými trhovými pohybmi, najmä poklesom cien všetkých kategórií ošípaných v Európskej únii počas posledného štvrťroka 2025, čo sa priamo odráža aj na domácom trhu.
Minister tiež upozornil, že obchodná dohoda EÚ s blokom Mercosur bude mať významné dôsledky pre celý európsky a nepriamo aj srbský sektor chovu ošípaných.
Glamočić pripomenul, že ministerstvo sa podieľalo aj na príprave návrhu zákona o predchádzaní nekalým obchodným praktikám a vyzval účastníkov stretnutia, aby predložili svoje pripomienky a návrhy na ďalšie zlepšenie legislatívnych riešení.
Ako ďalší konkrétny krok ministerstva oznámil prijatie nariadenia o označovaní mäsa a mäsových výrobkov, ktorým budú výrobky stopercentne pochádzajúce zo Srbska jasne označené a oddelené od dovážaného mäsa a výrobkov, čím sa má ďalej stimulovať domáca produkcia.
Ministerstvo bude podľa jeho slov naďalej investovať do výroby ošípaných, zlepšovať transparentnosť trhu a posilňovať biologickú bezpečnosť s cieľom chrániť produkciu pred nákazlivými chorobami.