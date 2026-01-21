Dňa 15. januára sa konalo 71. riadne zasadnutie Sociálno-ekonomickej rady Obce Stará Pazova. Predtým sa uskutočnilo aj 57. zasadnutie kolégia menovitej rady, ktoré navrhlo rokovací program.
Na zasadnutí prerokovali a schválili zápisnicu zo 70. schôdze Sociálno-ekonomickej rady Obce Stará Pazova. Schválili aj návrh o uzavretí zmluvy o vedení účtovníctva pre potreby rady v roku 2026 s istou účtovníckou agentúrou.
Za predsedajúcu Sociálno-ekonomickej rady Obce Stará Pazova na rok 2026 vymenovali Suzanu Ilićovú, členku rady v mene lokálnej samosprávy, za podpredsedu Vladimira Ćulaju, člena rady v mene Zväzu zamestnávateľov Srbska – zamestnávateľov Stará Pazova. Na zasadnutí boli vymenovaní aj členovia kolégia rady v roku 2026 a nimi sú: Suzana Ilićová, v mene lokálnej samosprávy, Snežana Jovičićová, v mene Zväzu samostatných syndikátov Obce Stará Pazova, a Vladimir Ćulaja, v mene zamestnávateľov.
Rozhodli aj o osobách oprávnených podpisovať finančnú a inú dokumentáciu Sociálno-ekonomickej rady Obce Stará Pazova na rok 2026. Poverené sú predsedníčka Suzana Ilićová a tajomníčka Sociálno-ekonomickej rady Obce Stará Pazova Marija Radakovićová.