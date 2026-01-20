Dnes bolo oficiálne otvorené Svetové ekonomické fórum v Davose, na ktorom sa zúčastňuje 3 000 delegátov z celého sveta vrátane 400 politikov a 65 šéfov štátov a vlád. Medzi účastníkmi je aj prezident Srbska Aleksandar Vučić.
Prezident Vučić uviedol, že už počas dnešného dňa absolvoval niekoľko stretnutí. Za kľúčové označil zajtrajšie stretnutie so švajčiarskym prezidentom, ktorého, ako dodal, očakáva aj na oficiálnej návšteve Srbska.
Zmienil sa aj o prejave Ursuly von der Leyenovej. Podľa jeho slov z neho vyplýva, že tzv. politický rozvod Ameriky a Európskej únie je trvalý. „Zdôraznila tiež túžbu po úplnej ekonomickej a politickej nezávislosti Európskej únie, pričom hovorila o dôležitosti rozšírenia smerom na Ukrajinu,“ povedal prezident Vučić.
Zajtra sa na fóre zúčastní aj prezident USA Donald Trump, ktorý podľa Vučića poskytne svojráznu odpoveď na prejav Leyenovej.