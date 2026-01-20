Na včerajšom zasadnutí ministra poľnohospodárstva Dragana Glamočića so zástupcami združení výrobcov mlieka, spracovateľského priemyslu, Ministerstva vnútorného a zahraničného obchodu a Hospodárskej komory Srbska, bolo skonštatované, že v posledných mesiacoch došlo k vytvoreniu viditeľných prebytkov mlieka na trhu, čo ovplyvňuje stabilitu cien a pravidelnosť výkupu suroviny.
Minister Glamočić zdôraznil, že štát urobí všetko pre to, aby ochránil poľnohospodárskych výrobcov, zachoval stabilitu sektora a umožnil nerušený predaj domáceho mlieka a mliečnych výrobkov pri dodržaní trhových pravidiel.
Bolo dohodnuté, že ministerstvo v spolupráci s príslušnými inštitúciami vykoná analýzu cien, množstva a vývoja dovozu, ako aj možného vplyvu jednotlivých účastníkov trhu na stav v tomto sektore.
V prípade, že sa potvrdí výskyt vážnych porúch na domácom trhu, bude iniciované zavedenie ochranných opatrení v súlade s medzinárodnými dohodami a platnými predpismi. Zároveň bolo oznámené, že v nasledujúcom období sa bude pracovať na zvyšovaní povedomia občanov o význame konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov s cieľom podporiť domáci dopyt, ako aj na verejnej komunikácii o kvalite domáceho mlieka, ktoré spĺňa najvyššie štandardy bezpečnosti a kontroly.