Príliš zaujímavé finále futbalového šampionátu Afriky v Maroku sme sledovali v nedeľu večer. Na štadióne v hlavnom meste tejto severoafrickej krajiny Rabat sa síce nehral ktovieako kvalitný futbal, rozhodujúci zápas však zaujal a napínal z iných dôvodov, ktoré mali v každom prípade súvis s týmto športom.
Nakoniec sa šampiónom Afriky stal Senegal, ktorý po predĺžení zdolal domáce Maroko 1 : 0. Získal tak svoju druhú trofej v pomerne krátkom čase – premiérovo sa tešil v roku 2021. Predtým si zahral vo finále ešte dvakrát, no v rokoch 2002 a 2019 neuspel.
Ak sa vrátime ku kontroverziám finálového zápasu a k tomu, čím sa bude šampionát hraný v januári 2026 spomínať, treba spomenúť moment, keď Senegalčania v jednom momente opustili trávnik a odmietli pokračovať vo finále.
Rozhodca Jean-Jacques Ndala z Demokratickej republiky Kongo totiž po zásahu VAR a po tom, čo si aj sám pozrel sporný zákrok obrancu Senegalu v pokutovom území, odpískal v nadstavenom čase, konkrétne v 97. minúte, pokutový kop pre Maroko. Len približne dve minúty skôr v trestnom území Maroka odpískal faul pre hostiteľa prakticky po zásahu hráča Senegalu rovnakej intenzity a gól z tej akcie neuznal.
Tieto rozhodnutia Senegalčanov výrazne pobúrili a tréner Pape Thiaw ich vyzval, aby opustili trávnik. Hráči tak aj urobili, aspoň väčšina z nich. Prestávka trvala asi 15 minút a z tábora Senegalu bol iba legendárny Sadio Mané za to, aby sa mužstvo vrátilo na trávnik a finále džentlmensky dohralo. Odišiel do šatne a krátko nato jeho spoluhráči znovu boli na trávniku.
Následne Brahim Díaz zahral pokutový kop, no jeho pokus bol katastrofálny a senegalský brankár Mendý strelu bez ťažkostí zastavil. Na sociálnych sieťach sa ihneď rozprúdili diskusie o tom, či Díaz zámerne nedal gól, lebo si možno myslel, že si Maroko pokutový kop nezaslúžilo?!
To sa však pravdepodobne nikdy nedozvieme. Isté je, že po penalte bol koniec razom odpískaný a finále smerovalo do predĺženia. V ňom Senegal rozhodol po rýchlom protiútoku, keď v 114. minúte krásnou strelou skóroval Papa Gueye. Senegalčania si tesné vedenie už udržali a, ako sme spomenuli, získali svoj druhý titul majstra Afriky.
Finále bolo príliš kontroverzné
Z druhej strany bude Maroko na svoj druhý titul ešte musieť počkať, hoci malo veľkú nádej, že sa mu podarí získať zlato po piatich desaťročiach. Táto reprezentácia totiž doteraz získala jediný titul na majstrovstvách Afriky v roku 1976.
V súčasnosti patrí Maroko medzi najlepšie africké futbalové reprezentácie. Potvrdzuje to nielen skutočnosť, že viacerí jeho hráči pôsobia v najlepších európskych kluboch, ale aj fakt, že na majstrovstvách sveta 2022 v Katare sa prebojovalo až do semifinále, ako vôbec prvá africká krajina v histórii.
Napriek tomu bola veľká časť športovej verejnosti spokojná s triumfom Senegalu, zvlášť pretože si myslia, že rozhodcovia v priebehu turnaja nadŕžali Maroku a nejako ho tlačili k zisku trofeje.
Ďalšie majstrovstvá Afriky vo futbale sú na programe v roku 2027. hostiteľmi budú až tri krajiny – Uganda, Keňa a Tanzánia. Na rozdiel od tohto ročníka sa ďalší turnaj bude hrať v augustovom termíne.