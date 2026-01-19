Maďarská spoločnosť MOL a ruský Gazpromneft sa dohodli na základných ustanoveniach budúcej kúpnej zmluvy pre NIS, o ktorej bude rozhodovať americký úrad OFAC. Srbsku sa v rokovaniach podarilo zvýšiť svoj vlastnícky podiel o päť percent, uviedla dnes ministerka Dubravka Đedovićová-Handanovićová.
„To, čo je tiež dôležité, je, že Srbsko v týchto rokovaniach dokázalo zlepšiť svoju pozíciu v porovnaní s rokom 2008, keď sme zostali pod hranicou 30-percentného vlastníctva. V budúcnosti zvýšime náš podiel v Naftnom priemysle Srbska (NIS) o päť percent, čím dosiahneme počet akcií, ktorý nám umožní väčšie rozhodovacie práva na valnom zhromaždení akcionárov a predovšetkým nám umožní chrániť záujmy našich občanov,“ povedala ministerka.
Keď ide o partnerov zo Spojených arabských emirátov, ako uviedla, očakáva sa, že aj oni budú súčasťou budúcej kúpno-predajnej zmluvy.