Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa zúčastní na výročnom stretnutí Svetového ekonomického fóra v Davose, ktoré sa začína dnes.
Program fóra, ktoré sa tento rok koná pod sloganom Duch dialógu, počíta s prejavom prezidenta Vučića na sekcii Formovanie ekonomickej identity Eurázie, ako aj s účasťou na okrúhlom stole, ktorý združuje svetových ekonomických lídrov na tému Nová európska geopolitická stratégia.
Počas pobytu vo švajčiarskom meste Davos bude prezident mať množstvo bilaterálnych stretnutí so svetovými a európskymi predstaviteľmi, ako aj s predstaviteľmi medzinárodných organizácií, finančných inštitúcií a popredných spoločností, uvádza sa v oznámení Kabinetu prezidenta.