V zimnom období opäť štartovali prednášky v organizácii Klubu poľnohospodárov Báčsky Petrovec. Cyklus zimných prednášok pre petrovských poľnohospodárov zoskupených v Klube poľnohospodárov, aké zvykli organizovať už zopár desaťročí každú zimu, pokračuje aj tento rok.
Prvá tohtoročná prednáška sa uskutočnila v piatok 16. januára podvečer, nie v klubovej sieni, ale v Športovo-rekreačnom stredisku Lesík.
Ako prvý v rade prednášok a prezentácií distributérov osiva, hnojív, nových technológií a mechanizácie sa predstavil podnik Agrano, ktorý kooperuje a má skladovacie kapacity aj v Báčskom Petrovci a doteraz bol najaktívnejší na území Sriemu.
Prítomných a hostí na tejto prvej zimnej prednáške privítal predseda Klubu poľnohospodárov Jaroslav Ušiak, po ktorom sa slova ujali zástupcovia tejto spoločnosti. Predstavili paletu ich činnosti a zastúpenia v regióne. Najviac sa zamerali na rastlinný stimulátor novej generácie Boncrop, ktorého sú exkluzívnymi zástupcami u nás. Dejiny podniku predstavil manažér Milenko Popović, ako aj účinky hnojiva pri jednotlivých kultúrach.
Aj tento rok bude cyklus prednášok, ako nám to potvrdili z vedenia Klubu poľnohospodárov, pokračovať dvakrát do týždňa v sieni Klubu poľnohospodárov.