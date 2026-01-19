1736 – narodil sa škótsky fyzik, inžinier a zdokonaliteľ parného stroja James Watt.
1785 – zomrel srbský spisovateľ Zaharija Stefanović Orfelin, jeden z najosvietenejších Srbov 18. storočia. Bol historik, teológ, vydavateľ, prekladateľ, kaligraf a medník, lexikograf, dokonca botanik a farmaceut.
1809 – narodil sa americký básnik a spisovateľ považovaný za zakladateľa detektívneho a hororového žánru Edgar Allen Poe.
1839 – narodil sa francúzsky postimpresionistický maliar Paul Cézanne.
1847 – narodil sa srbský spisovateľ Milovan Glišić, jeden zo zakladateľov realizmu v srbskej literatúre.
1853 – Uhorsko sa rozdelilo na päť dištriktov, z ktorých Bratislavský a Košický ležali na území Slovenska.
1919 – Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov nahradilo v Srbsku juliánsky kalendár gregoriánskym. V bývalých rakúsko-uhorských regiónoch (dnešná Vojvodina) bol gregoriánsky kalendár oficiálny už skôr.
1938 – zomrel spisovateľ Branislav Nušić, člen Srbskej kráľovskej akadémie. Známe sú najmä jeho komédie Sumnjivo lice, Ožalošćena porodica, Gospođa ministarka, Narodni poslanik a iné.
1978 – automobilka Volkswagen vyrobila posledné auto typu „chrobák“.
2006 – slovenské vojenské lietadlo AN-24 sa zrútilo pri maďarskej dedine Hejce. Zo 43 vojakov vracajúcich sa z vojenskej misie na Kosove tragédiu prežila iba jedna osoba.