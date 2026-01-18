Odbor pre poľnohospodárstvo Národného zhromaždenia Srbska podporil návrh Stratégie rozvoja poľnohospodárstva na obdobie 2025 – 2034, ktorej hlavným cieľom je obnovenie potravinovej sebestačnosti krajiny a posilnenie konkurencieschopnosti domácich výrobcov.
Podľa koordinátorky prípravy dokumentu prof. Tatjany Brankovovej ide o zásadnú zmenu doterajšej agrárnej politiky, ktorá sa dlhodobo opierala o krátkodobé riešenia. Nová stratégia kladie dôraz na dlhodobú stabilitu poľnohospodárstva, bezpečnosť potravín, ochranu prírodných zdrojov a ekonomickú udržateľnosť výroby.
Dokument počíta s modernizáciou trhu, vyššou transparentnosťou cien, lepším prepojením vedy s praxou a osobitnou podporou malých hospodárstiev a generačnej obnovy v poľnohospodárstve. Analýzy zároveň upozorňujú na pokles sebestačnosti v niektorých komoditách, no pozitívnym trendom je zníženie dovozu mäsa a mlieka a stabilný vývoz mlieka.