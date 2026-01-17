A už sme tu. Začína sa Australian Open. Otvorené tenisové majstrovstvá Austrálie 2026 odštartujú už v noci na nedeľu podľa stredoeurópskeho času a ako je plánované, medzi prvými účastníkmi bude aj náš tenista Miomir Kecmanović.
Jeho duel prvého kola s Argentínčanom Tomasom Martinom Etcheverrym bude patriť medzi úvodné zápasy tohtoročného vydania turnaja. Zároveň je zaujímavé, že ide o súboj dvoch tenistov, ktorí sú si veľmi blízki v rebríčku ATP – Kecmanović je na 59. mieste, zatiaľ čo je Argentínčan len o dve pozície slabšie umiestnený, čo už teraz sľubuje celkom vyrovnaný a nepredvídateľný súboj.
Podľa aktuálneho rozvrhu by mal náš ďalší hráč, Hamad Međedović, nastúpiť v prvom kole v noci na pondelok a jeho súperom je Mariano Navone, tiež z Argentíny. Navone je lepšie umiestnený v rebríčku ATP, vlastní pred Australian Open 74. pozíciu, kým je Hamad na 96. mieste.
Do tretice – náš najlepší tenista Novak Đoković zohrá zápas prvého kola v pondelok predpoludním podľa stredoeurópskeho času a súperom mu je Pedro Martinez zo Španielska, 71. hráč sveta.
V ženskej konkurencii na Australian Open máme iba jednu zástupkyňu – Olgu Danilovićovú, ktorá v prvom kole zohrá s legendárnou Američankou, 45-ročnou Venus Williamsovou. Toto stretnutie je naplánované na nedeľné predpoludnie podľa stredoeurópskeho času a proti skúsenej veteránke by v tejto chvíli mala byť Danilovićová favoritkou.
Williamsová za sebou má aj účasť na dvoch turnajoch v Oceánii, ale na oboch bola eliminovaná už v prvom kole, najprv na podujatí v Aucklande na Novom Zélande a o niekoľko dní neskoršie aj na turnaji v austrálskom Hobarte. Na druhej strane, bude mať česť vystúpiť na svojom 20. Australian Open v kariére, čo iba potvrdzuje jej kvalitu a vytrvalosť.
Venus Williams nebola na úrovni svojej sestry Sereny, ale sa môže pochváliť početnými titulmi. V Austrálii síce nikdy nevyhrala v dvojhre, ale v Melbourne vo finále bola v rokoch 2003 a 2017. Nevyšlo jej ani raz ani v Paríži na Roland Garros, kde v kariére vo finále hrala v roku 2002. Predsa na Wimbledone oslavovala až päťkrát, kým v New Yorku na US Open vyhrala v rokoch 2000 a 2001.
Pre Olgu Danilovićoú bude tak zápas s Williamsovou veľkou skúsenosťou, lebo je pre ňu určite cťou na kurte bojovať s hráčkou, ktorá určite patrí medzi najlepšie tenistky sveta v dejinách.
Turnaje pred podujatím v Melbourne slúžia (aj) na prípravu pre GS
Početní hráči prvé januárové dni využili aj na prípravu na Australian Open. Tak sú za nami tradičné januárové podujatia v Hongkongu, v Brisbane, Adelaide a Aucklande, kým tenistky zohrali turnaje v rovnakých miestach, tiež v Hobarte.
Ide o turnaje zo série 250 (dva sú zo série 500) a pravidelne sa na nich predstavujú veľmi kvalitní hráči.
V Hongkongu vyhral tentoraz Alexander Bublik z Kazachstanu, v Brisbane Daniil Medvedev, v Adelaide Tomáš Macháč a v Aucklande Jakub Menšík.
V dámskej konkurencii si prvé tituly v roku 2026 pripísali Aryna Sabalenka v Brisbane (ktorý je podujatím WTA 500), Elina Svitolina vyhrala v Aucklande, Mirra Andreeva triumfovala v Adelaide (tiež turnaj WTA 500), kým v Hobarte sa k triumfu dostala Elisabetta Cocciarettová.
Po týchto turnajoch, ako sme spomenuli, nasleduje prvý Grand Slam sezóny, na ktorý tenisový svet netrpezlivo čaká. Nezabudnime ani na tradičný United Cup, ktorý je tiež za nami a na ktorom sa v tomto roku Poľsku podarilo získať prvý titul, keďže vo finále výsledkom 2 : 1 porazilo Švajčiarsko.