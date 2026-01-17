Skončili sa turnaje NŠK pre mladých šachistov, ktoré organizovali Novosadský šachový klub a Šachový klub Bubamara.
Súťaž zoskupila veľký počet účastníkov v rôznych vekových kategóriách. Hralo sa v šiestich skupinách, pričom každá z nich mala osobitný turnaj.
V tretej skupine súťažil aj mladý šachista Gabriel Melich zo Šachového klubu Kulpín. Vďaka svojej úspešnej hre obsadil pozoruhodné druhé miesto. Gabriel bol na základe kvality predvedených partií zaradený medzi najúspešnejších a najperspektívnejších mladých hráčov celého turnaja.