395 – zomrel cisár Východorímskej ríše Teodosius I. Veľký. Od roku 394 vládol ako posledný cisár nad celou zjednotenou Rímskou ríšou
1595 – francúzsky kráľ Henrich IV. vyhlásil vojnu Španielsku.
1706 – narodil sa americký štátnik, diplomat, osvietenský mysliteľ, spisovateľ, zakladateľ prvej verejnej knižnice, spoluzakladateľ náuky o elektrine, autor zavedenia pojmu kladného a záporného elektrického náboja, vynálezca bleskozvodu, bifokálnych okuliarov a autor mapy Golfského prúdu Benjamin Franklin, bojovník za nezávislosť USA.
1773 – James Cook ako prvý moreplavec prekročil južný polárny kruh.
1834 – v Kragujevci vyšli Novine srbske, prvé srbské informačné noviny v krajine.
1876 – zomrel známy maliar Pavle Simić.
1969 – legendárna skupina Led Zeppelin vydala svoj debutový album.
1977 – štyri bývalé francúzske kolónie Dahome (Benin), Senegal, Mali a Horná Volta (Burkina Faso) vytvorili spoločnú federáciu pod názvom Mali.
2008 – zomrel Bobby Fischer, šachový veľmajster, bývalý majster sveta v šachu a jeden z najlepších šachistov histórie.